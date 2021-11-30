Глава Самарской области предложил разместить производство автокомпонентов в Тольятти

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить производство автокомпонентов на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" для решения проблемы нехватки полупроводников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

"На мой взгляд, это идеальное место для потенциального размещения и производства. Понятно, что для начала массового производства там полупроводников предстоит многое сделать и решить, но давайте вместе этот вопрос проработаем", - обратился Азаров к главе комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

Гутенев поддержал инициативу и предложил в ближайшее время способствовать визиту потенциального инвестора в Тольятти.

Тему кризиса на рынке полупроводников, которая также касается тольяттинского "Автоваза", Азаров обсудил с Гутеневым на встрече с депутатами Госдумы и Самарской губернской думы. Из-за пандемии автопроизводители испытывают трудности в получении необходимых комплектующих, которые используются для программного обеспечения машин. Так, "Автоваз" неоднократно сообщал о приостановках производственных линий из-за проблем с поставками электронных компонентов. По мнению автопроизводителя, мировой кризис на рынке электроники продлится как минимум до середины 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства о программе грантов для поддержки производителей автокомпонентов на территории России. Программа предполагает предоставление льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев. Фонд развития промышленности будет предоставлять производителю заем в размере до 40% бюджета проекта. При успешной реализации инвестор сможет получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения.

Предполагается, что программа обеспечит устойчивость отрасли к воздействию внешнеэкономических факторов. Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил, что программа грантов для производителей автокомпонентов начнет работать летом этого года, в федеральном бюджете на нее предусмотрен 1 млрд рублей на этот год.