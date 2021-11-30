Три нижегородских инвестпроекта с созданием 317 рабочих мест признали приоритетными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Нижегородские власти предоставят налоговые льготы трем приоритетным инвестпроектам с созданием более 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На расширенном заседании президиума совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области было принято решение о признании еще трех инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, приоритетными", - сказано в сообщении.

Речь идет о проекте ООО "Нижегородский литейный завод" по созданию производства конструктивно сложных отливок для двигателей внутреннего сгорания и автокомпонентов. По проекту, объем инвестиций в который оценивается в 4,3 млрд рублей, планируется создание 259 рабочих мест. Предприятие теперь сможет рассчитывать на льготу по налогу на имущество сроком на 5 лет.

Еще один проект - предприятие "Биком" по производству липких лент промышленного назначения и деталей на их основе. Его создание позволило локализовать в Нижнем Новгороде производство самоклеющихся лент, которые востребованы в том числе в автомобилестроении. В результате реализации создано 37 новых рабочих мест. Компания получит льготу по налогу на прибыль до конца 2022 года.

Третьим приоритетным стал проект технического перевооружения установки оксиалкилирования в ООО "Завод синтанолов". Результатом деятельности станет глубокая реконструкция производства оксиалкилированных продуктов на площадке завода, расположенной в Дзержинске. Объем инвестиций в проект превышает 450 млн рублей, будет создано 21 рабочее место. Проект получит льготу по налогу на имущество сроком на 5 лет.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, несмотря на непростую экономическую ситуацию, власти видят, что интерес инвесторов к региону остается стабильно высоким. "Реализуются проекты по разным направлениям, но ключевой отраслью остается обрабатывающая промышленность. Каждый проект - это новые рабочие места для жителей региона и дополнительные налоговые поступления в бюджет", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Об институте

Институт приоритетных инвестиционных проектов функционирует в Нижегородской области с 2004 года. Сейчас в регионе действуют 40 соглашений о предоставлении госуподдержки инвесторам. Общий объем вложений по ним - почти 400 млрд рублей. Проекты, которые получили статус приоритетных, получают налоговые льготы, снижение арендной платы за землю в госсобственности.

Инвестиционный проект, который претендует на статус приоритетного, должен пройти конкурсный отбор и экспертизу. Его должны реализовывать в муниципальном районе области, уровень дотационности которого более 5%. Объем инвестиций должен составлять более 100 млн рублей. Проект должен также соответствовать критериям бюджетной, экономической и социальной эффективности, основным направлениям стратегии развития Нижегородской области.