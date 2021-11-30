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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (37%) жаловались на сбои в получении сообщений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 22:10 мск было зафиксировано 504 отчета о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (37%) жаловались на сбои в получении сообщений, 37% - на проблемы с приложением, 26% - на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи в Белоруссии и на Украине.

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