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Минсельхоз составил перечень неисправностей, запрещающих использование самоходных машин

Как подчеркнули в министерстве, он направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ разработал перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время разработанный Минсельхозом России проект постановления "Об утверждении перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники" находится на межведомственном согласовании", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе ожидают, что документ вступит в силу 1 сентября 2022 года. Как подчеркнули в министерстве, он направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан Российской Федерации. В Минсельхозе добавили, что аналогичный перечень, утвержденный правительством, уже существует для автомобилей. При этом нормативные правовые акты, регламентирующие перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация техники, отсутствуют.

"Данный документ позволит устранить указанный правовой пробел и обеспечить надлежащий уровень защиты в области технической эксплуатации самоходных машин", - считают в Минсельхозе. Согласно проекту постановления, запреты эксплуатации коснутся неисправностей тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, двигателя и прочих элементов конструкции внедорожных мототранспортных средств.

При этом запрещение эксплуатации будет осуществляться в соответствии с порядком организации регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. Нормативная документация утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта, добавили в министерстве.

О том, что власти собираются ужесточить контроль за передвижениями снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники 30 ноября написала газета "Коммерсантъ". Издание сообщило о том, что Минсельхоз разработал перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет "запрещать эксплуатацию" упомянутых средств передвижения.

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