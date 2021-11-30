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Минцифры предложило создать комиссию по отбору оператора рекламных данных

Комиссия образуется при Роскомнадзоре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, в котором предложило создать комиссию по отбору оператора рекламных данных. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

"Утвердить прилагаемые: порядок создания и деятельности комиссии по отбору оператора рекламных данных; условия отбора оператора рекламных данных", - отмечается в документе.

Комиссия по отбору оператора рекламных данных образуется при Роскомнадзоре. Комиссия руководствуется в своей деятельности конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации.

"Комиссия осуществляет следующие функции: определяет сроки проведения отбора оператора рекламных данных; рассматривает заявки участников отбора оператора рекламных данных; в случае принятия решения о признании участника отбора оператором рекламных данных и о включении его в реестр операторов рекламных данных направляет сведения о таком участнике в Роскомнадзор для включения в реестр операторов рекламных данных", - сообщили ТАСС в Минцифры.

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