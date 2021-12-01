Спрос на онкопрепараты в России в октябре вырос на 37%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спрос на противоопухолевые лекарственные препараты в России в октябре вырос на 37% по сравнению с месяцем ранее, сообщил ТАСС оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По данным системы маркировки "Честный знак", спрос на противоопухолевые лекарственные препараты в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 37%. Больше всего увеличился спрос на такие онкопрепараты, как дексаметазон (+43%), преднизолон (+57%), метилпреднизолон (+25%), метотрексат (+30%)", - говорится в сообщении.

Всего в октябре было реализовано более 2,16 млн упаковок противоопухолевых лекарств, в то время как в сентябре продали 1,58 млн упаковок, рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, в октябре россияне приобрели 1,47 млн упаковок дексаметазона, 202 тыс. упаковок преднизолона и 122 тыс. упаковок метилпреднизолона. При этом около четверти всех проданных в аптеках лекарственных препаратов пришлось на Москву.

В ЦРПТ отметили, что маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам. Она позволяет прослеживать всю цепочку их поставок и в режиме реального времени определять местонахождение каждой упаковки. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов.