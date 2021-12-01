Золоторудная компания "Павлик" планирует производить до 14 тонн золота в год

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Золоторудная компания "Павлик" выйдет на производство до 14 тонн золота в год после запуска второй очереди на базе действующего горно-металлургического комбината (ГМК) "Павлик" в Магаданской области. Об этом сообщил журналистам оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала компания.

"Строительство, которым занимается АО "Золоторудная компания "Павлик", номинант премии "Звезда Дальнего Востока", идет опережающими темпами. С запуском второй очереди компания сможет производить до 14 тонн золота ежегодно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая фабрика будет перерабатывать 10 млн тонн руды. Плановая дата запуска второй очереди - третий квартал 2023 года. "В связи с активными темпами строительства запуск может быть перенесен на более ранний срок - первый квартал 2023 года", - сказано в сообщении.

По словам генерального директора АО "Павлик" Антона Кима, слова которого приводятся в сообщении, ключевой задачей компании является обеспечение роста за счет новых активов, строительства или приобретения дополнительных производственных площадей.

Отмечается, что первая очередь ГМК на базе месторождения "Павлик" была запущена в августе 2015 года. В настоящее время предприятие создало порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Ежедневно оно перерабатывает порядка 16 тыс. тонн руды, с начала работы было произведено более 35 тонн золота.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что задача правительства РФ состоит в помощи инвесторам, реализующим масштабные проекты на Дальнем Востоке. Освоение месторождения "Павлик" является одним из таких проектов. Цель поддержки состоит в облегчении ввода предприятия для того, чтобы оно дало отдачу обществу и жителям Магаданской области.

О премии

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Премия проводится при поддержке аппарата полпреда в ДФО, Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Золоторудная компания "Павлик" является претендентом на получение премии в номинациях "Стратегическое развитие", лауреатами которой становятся предприятия, осуществляющие значительный вклад в развитие Дальнего Востока, "Развитие территории", которая вручается предпринимателям, благодаря активной деятельности которых в регионе создаются новые точки роста и развития. "Павлик" также может получить премию в номинации "Лучший работодатель", которая присуждается за вклад в развитие экономики и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Кроме того, компания стала претендентом на получение премии в номинации "Технологические новации", в которой предприниматели развивают и внедряют современные технологии в регионах Дальнего Востока.