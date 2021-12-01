На Украине продали государственную Калушскую ТЭЦ

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе Калушскую ТЭЦ на западе страны. Информация о приватизации во вторник размещена на портале единой электронной системы публичных государственных и коммунальных закупок.

Аукцион по продаже завершился во вторник. Объект был продан за 801 млн гривен (около $29,5 млн) компании "Костанза", зарегистрированной в Донецкой области и занимающейся, в частности, оптовой торговлей химическими продуктами. Стартовая цена составляла 230 млн гривен (около $8,5 млн).

Покупатель обязан сохранить основной вид деятельности предприятия на срок не менее пяти лет, погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность, не допустить в ближайшие полгода увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа. Победитель торгов получил главный корпус - бункер угля, генераторную, электросеть, железнодорожный путь и другое имущество предприятия.

По данным украинского издания "Экономическая правда", Калушская ТЭЦ - фактически единственный объект генерации на синхронизированном с объединенной энергосистемой Европы Бурштынском энергоострове, не принадлежащий компании ДТЭК. Проектная электрическая мощность ТЭЦ составляет 200 МВт. В сентябре ТЭЦ останавливала свою работу по причине отсутствия угля. По данным СМИ, просроченная кредиторская задолженность предприятия на конец октября составляла около 230 млн гривен, в том числе 5,1 млн гривен ($184 тыс.) по зарплате и 1,2 млн гривен ($44 тыс.) по налогам по ней. Численность работников предприятия - более 600 человек.