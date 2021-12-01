На Чукотке завершили промывочный сезон на участках россыпного золота

ТАСС, 1 декабря. Старатели на Чукотке завершили промывочный сезон россыпного золота на полуострове. Объем производства драгметалла вырос на 12%, сообщил ТАСС начальник отдела промышленности и недропользования окружного департамента промышленной политики Григорий Дьячков.

"Итоги года по производству россыпного золота традиционно проводятся раньше окончания календарного года, так как старателям необходима вода для промывки, и как только водоемы замерзают - сезон завершается. В этом году добыто более 21 тонны россыпного золота, и это почти на 12% больше, чем в прошлом году. Сейчас мы немного отстаем по показателям добычи рудного золота и природного газа, но впереди еще месяц для подведения окончательных итогов", - сказал Дьячков.

Специалист профильного департамента добавил, что в настоящий момент фиксируется наращивание объемов добычи серебра и угля, но окончательный результат работы недропользователей в этом году также будет известен в конце декабря.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Он лидирует в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота.