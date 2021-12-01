Forbes: "Роснано" обсуждает с кредиторами возможность погашения облигаций с дисконтом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Роснано" предлагает кредиторам погасить облигации, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом в 30-40%. Об этом в среду сообщил журнал Forbes со ссылкой на два источника.

Отмечается, что держатели облигаций пока не соглашаются с предложенным "Роснано" вариантом решения долговой проблемы. У компании нет формальных оснований для "особых" условий погашения долга с дисконтом, добавил источник Forbes.

Представитель компании рассказал журналу, что до момента выработки совместного с банками-кредиторами решения "Роснано" не в праве разглашать подробности переговоров. Минфин на момент публикации Forbes не ответил.

По данным издания, на данный момент в обращении у "Роснано" находится девять выпусков облигаций на сумму более 71 млрд рублей, из них бумаги более чем на 40 млрд рублей не обеспечены гарантиями Минфина. В том числе выпуск на 4,5 млрд рублей, погашение по которому должно пройти 1 декабря этого года. Среди держателей облигаций "Роснано" - Промсвязьбанк, банк "Ак Барс", структуры "Регион Россиум" и другие. Forbes направил им запросы. "Роснано" на 100% принадлежит государству. В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" сообщила, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ситуации с "Роснано". При этом она уточнила, что ЦБ не участвует в переговорах кредиторов и "Роснано". В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах форума сообщил журналистам, что работа компании ведется под контролем правительства и в настоящее время "Роснано" ведет переговоры с кредиторами. Говоря об обязательствах компании, которые не были обеспечены госгарантиями, министр выразил уверенность, что будет достигнут компромисс, который устроит все стороны.

О ситуации с "Роснано"

19 ноября Московская биржа неожиданно без объяснения причин приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России. Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.