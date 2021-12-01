Гендиректор Qatar Airways призвал Airbus признать наличие дефектов в их самолетах

ТАСС, 1 декабря. Генеральный директор компании Qatar Airways ("Катарские авиалинии") Акбар Аль Бакер призвал европейскую авиастроительную компанию Airbus признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей их самолетов модели A350, исключив покупку катарской авиакомпанией широкофюзеляжных самолетов Airbus в будущем.

"Qatar Airways не может стоять в стороне [от этой проблемы], мы должны решить ее. [Компания] Airbus [этими дефектами] нанесла значительный ущерб нашим операциям, [связанным с] широкофюзеляжными самолетами", - заявил Аль Бакер во вторник в интервью британской отраслевой дискуссионной площадке Aviation Club UK ("Авиационный клуб Соединенного Королевства"). Он отметил, что его компания не обладает информацией, связаны ли повреждения фюзеляжей A350 с истечением срока их летной годности, также подтвердив, что Qatar Airways недавно "посадила" 20 дальнемагистральных самолетов этой модели в связи с этой проблемой.

По информации Аль Бакера, в Airbus на настоящий момент "работают над поиском решения" для устранения неполадок в A350.

Согласно расследованию, опубликованному агентством Reuters в понедельник, еще как минимум пять других авиакомпаний выражали обеспокоенность выявленными в A350 неполадками с тех пор, как данная модель была введена в эксплуатацию.

Лайнер A350 позиционируется производителем как наиболее тихий: по сравнению с предыдущими поколениями самолетов шум от звукового следа меньше на 40%. Также на 25% меньше показатель выбросов СО2. Самолет оборудован двигателем Rolls-Royce. Крейсерская скорость достигает 910 км/час, максимальная высота полета - 13 100 м, дальность полета - 12 400 км, диаметр фюзеляжа - 6 м.