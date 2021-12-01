СМИ: наукоград в Санье в 2021 году ускорил создание на Хайнане свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Зона инновационного развития "Ячжоувань" в текущем году ускорила формирование Хайнаньского порта свободной торговли, став важным фактором для увеличения валового регионального продукта самой южной китайской провинции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные рядом китайских СМИ, которые ссылаются на официальные источники.

Как сообщила газета China Daily, все более существенную роль в стимулировании экономического роста Хайнаня играет Научно-исследовательский центр по выведению семян Китайской академии сельскохозяйственных наук (КАСН), расположенный на территории указанного наукограда. Предполагается, что в будущем его значимость как ключевого национального центра по обеспечению продовольственной безопасности будет постоянно возрастать.

"Перед данным НИИ поставлена задача консолидировать разрозненные исследования, обеспечить взаимодействие между учеными, бьющимися над решением задач в одиночку", - рассказал президент КАСН Тан Хуацзюнь. По его словам, новая научно-производственная организация, созданная в мае, "позволит специалистам устранить ключевые проблемы в семеноводстве".

Согласно официальным данным, центр по выведению семян в Санья уже привлек инвестиции в размере $1,53 млн для реализации шести селекционных проектов, над которыми трудятся порядка 90 человек.

Новые факторы роста

По сведениям газеты "Хайнань жибао", местные власти оказали содействие созданию в инновационной зоне "Ячжоувань" двух стратегических объектов, которые станут стимулом для укрепления связей провинции в области гуманитарного сотрудничества. В частности, они будут способствовать экономической модернизации.

Упомянутые объекты - центр культурных инноваций и международный центр по оказанию услуг в культурной сфере. Предполагается, что они будут играть роль "платформы для дружеских обменов", повысят привлекательность наукограда на международной арене, позволят привлечь больше профессиональных зарубежных специалистов, улучшить деловую атмосферу, стимулировать международную торговлю и культурное многообразие.

Кроме того, как сообщило издание "Санья жибао", в этой инновационной зоне недавно появился исследовательский центр больших данных в области марочных коммуникаций. Его задача - прорабатывать маркетинговые стратегии для эффективного использования торговых марок и повышения их статуса на рынке.

Эта структура была создана при участии китайской компании IFlytek, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта. Она будет содействовать поиску перспективных решений с применением ряда передовых разработок и предполагает использование нового поколения мобильной связи 5G, а также облачных сервисов.

Изменения в правовой сфере

Как сообщил информационный портал "Наньхайван", инновационная зона "Ячжоувань" в этому году изменила правила регистрации и начала строительства инфраструктурных объектов, чтобы ускорить развитие наукоемких и высокотехнологичных предприятий. Внесенные в регламент изменения пока действуют в экспериментальном режиме.

В частности, при застройке участка на территории наукограда арендатору больше не придется ждать решения властей, которым, согласно прежним процедурам, сначала было необходимо направить на рассмотрение дизайн проекта. В то же время ответственная компания берет на себя обязательства обеспечить высокое качество работ. Новые правила не распространяются на энергетические, ирригационные и транспортные проекты, а также на гражданские объекты, связанные со складированием взрывоопасных веществ или с операциями по хранению конфиденциальной информации.

Кроме того, по данным "Хайнань жибао", наукоград в Санья недавно создал центр гражданских законодательных инициатив, который будет способствовать укреплению юридической основы для развития науки и техники. В Китае насчитывается всего 22 аналогичных структуры. Они изучают мнения различных групп населения, учитывают их пожелания в процессе подготовки новых законопроектов или внесения поправок в уже существующие нормативно-правовые акты.

"Ячжоувань" - одна из ключевых зон инновационного развития Хайнаньского порта свободной торговли, ее задача - стимулировать развитие сельского хозяйства и отраслей, связанных с морем, - прокомментировала создание центра законодательная комиссия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). - Благодаря этому центру будут рассматриваться предложения высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских организаций. Деятельность по формированию правовых норм на уровне региона станет более целенаправленной".

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число 11 ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. Организации, расположенные на территории этого наукограда, занимаются реализацией проектов в области селекции и современного сельского хозяйства, глубоководных исследований, космонавтики, сетевых технологий, медицины и финансов. Согласно планам правительства КНР, эти НИИ и предприятия должны ускорить формирование на острове развитого научно-производственного комплекса.