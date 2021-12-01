Спецслужбы назвали причину сбоя на сайте ЦИК Киргизии во время выборов

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Техническая ошибка стала причиной сбоя на сайте Центризбиркома Киргизии во время подведения 28 ноября предварительных итогов парламентских выборов, в результате чего не странице ЦИК появились некорректные данные. Об этом сообщил в среду пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ в рамках материалов досудебного производства по уголовному делу проводится проверка факта отображения некорректных данных на официальном сайте ЦИК, случившегося 28 ноября 2021 года в ходе выборов депутатов. Во время обнародования предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК отобразились некорректные данные по количеству голосов, полученных политическими партиями. Данное обстоятельство объясняется ошибкой в кодовой части формулы на странице отображения данных", - говорится в сообщении.

По данным киргизских спецслужб, при разработке программного кода веб-ресурса "была допущена ошибка, заключающаяся в суммировании количества действительных бюллетеней и количества действительных бюллетеней, отданных за кандидатов, в результате чего были отображены избыточные данные". Во время предварительного тестирования такая ошибка выявлена не была. В ГКНБ также утверждают, что в ходе парламентских выборов "имели место компьютерные атаки, совершенные на информационные системы ЦИК", однако они были успешно отражены.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается ручной подсчет голосов.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.