СФ одобрил ратификацию протокола к соглашению о госкредите Венгрии на строительство АЭС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Венгрией о предоставлении ей государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции.

Протокол к соглашению от 2014 года был подписан в Москве и в Будапеште 7 мая 2021 года. В соответствии с соглашением правительству Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до €10 млрд для финансирования строительства двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории страны. Просроченные обязательства венгерской стороны по соглашению отсутствуют. По состоянию на 14 мая 2021 года Венгрия использовала средства кредита в сумме €320,4 млн. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.

В связи со значительной задержкой начала строительства АЭС из-за затянувшейся процедуры получения от Европейской комиссии одобрения этого атомного проекта Венгрия 30 января 2020 года обратилась в Минфин России с просьбой о продлении на пять лет (до конца 2030 года) срока использования кредита и переносе начала погашения основного долга по кредиту с 2026 года на 2031 год при сохранении неизменным окончательного срока погашения кредита (15 сентября 2046 года).

Российский исполнитель проекта (Росатом) согласовал изменения графика строительства АЭС. 7 мая 2021 года подписан межправительственный протокол, предусматривающий продление периода использования кредита на пять лет (до конца 2030 года) и установление даты начала погашения основного долга по кредиту не позднее 15 марта 2031 года без изменения окончательной даты погашения кредита - 15 сентября 2046 года.

Для обеспечения соблюдения интересов РФ как кредитора в протокол включено положение об обязательстве венгерской стороны осуществить не позднее 30 апреля 2021 года погашение текущей задолженности в сумме €72,7 млн и уплату процентов, начисленных на эту сумму на дату погашения. Как отмечается в сопроводительных документах, это обязательство полностью исполнено венгерской стороной в установленный срок (30 апреля 2021 года) - до даты подписания протокола. Кроме того, протокол предусматривает положение о возможности для сторон по инициативе заемщика согласовывать уменьшение суммы годового использования кредита в срок не позднее 1 июля текущего бюджетного периода, равного календарному году, что соответствует правилам предоставления Россией госкредитов иностранным государствам-заемщикам.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№5 и №6) с реакторами ВВЭР-1200.