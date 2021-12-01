Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года достиг $31,24 млрд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года увеличился на 21% и на 28 ноября достиг $31,238 млрд, что больше показателя за весь 2020 год, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Как сообщалось ранее, в 2020 году экспорт продукции АПК составил $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

По данным "Агроэкспорта", экспорт зерновых за отчетный период вырос на 10% и достиг $9,415 млрд, продукции масложировой отрасли - на 49%, до $6,185 млрд, поставки мясной и молочной продукции увеличились на 30%, до $1,328 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 29% и составил $6,08 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 11%, до $4,145 млрд. Экспорт прочей продукции АПК увеличился на 11%, до $4,083 млрд.

В структуре экспорта 13,4% поставок пришлось на ЕС, 12% - на Турцию, на Китай - 10,1%, на Южную Корею - 6,9%, Казахстан - 6%, Египет - 5,1%, Белоруссию - 4%, Украину - 2,5%, Узбекистан - 2,3%, Азербайджан - 2%.

По данным на 28 ноября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 44% в годовом выражении, до $4,171 млрд, в Турцию - на 36%, до $3,755 млрд, экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 11%, до $3,169 млрд, в Южную Корею поставки выросли на 42%, до $2,165 млрд, в Казахстан - на 23%, до $1,865 млрд.