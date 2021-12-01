Глава ВТБ прогнозирует рост ключевой ставки примерно до 8,5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка не позднее первого квартала 2022 года может вырасти с текущих 7,5% до 8,5%, затем она начнет снижаться. Такой прогноз дал в среду глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы считаем, что ключевая ставка может вырасти не позднее первого квартала следующего года еще примерно на 1%, до 8,5%. Затем мы ожидаем снижения ставки до конца следующего года, может, примерно до 7-7,5%. В 2023 году ожидаем снижения до уровня 5-5,5%", - сказал он.

Костин добавил, что этот год стал удачным для российской экономики. "Произошло постковидное восстановление экономики. В этом году темпы экономического роста составят порядка 4,5%, это достаточно много. Цены выросли на основные товары российского экспорта, прежде всего на природные ресурсы. Российский бизнес чувствует себя комфортно, банковский сектор чувствует себя тоже неплохо", - отметил он.

По словам главы ВТБ, банки в целом имеют достаточный запас резервов и хорошие кредитные портфели, поэтому прибыльность в 2022 году может сохраниться на уровне 2021 года. "Следующий год тоже будет достаточно стабильным, хотя, может, и без существенного роста", - прогнозирует Костин.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку, с 6,75% до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1 процентный пункт. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капиталом", проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.