ВТБ рассказал, сколько надо вложить в инфраструктуру РФ для достижения национальных целей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Потребности в дополнительных инвестициях в строительство российской инфраструктуры в ближайшее время для достижения национальных целей составляют около 4 трлн рублей, это беспрецедентная сумма, сообщил гендиректор ВТБ "Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Если смотреть по всему миру, то потребности в инфраструктуре в ближайшие 20 лет составляют $80 трлн. Если смотреть на Россию, то, по оценкам, для достижения национальных целей в ближайшее время понадобится инвестировать порядка 4 трлн рублей дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это рост на 70%. Это беспрецедентные объемы", - сказал он.

При этом участник дискуссии председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что на сегодняшний день Россия очень отстает от западных стран по скоростным дорогам. "Мы видим дисбалансы с применением эффектов ГЧП. У нас портфель заказов порядка 1 трлн рублей, порядка 400 млрд рублей с рынка привлекли. Почему рассматриваем дальний период? Потому что в периоды, когда не хватает бюджетного финансирования, должны приходить средства инвесторов", - сказал он.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.