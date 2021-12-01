Костин: иностранные инвесторы не уходят с рынка РФ, несмотря на геополитические факторы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Интерес иностранных инвесторов к российскому финансовому рынку сохраняется, несмотря на геополитические факторы. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы видим, что интерес инвесторов остается. Россия остается страной с высокой маржинальностью. Дивидендные выплаты у нас одни из самых высоких в мире. Инвесторы не уходят, наш форум этому подтверждение. Каких-то панических настроений в этом плане не имел бы", - сказал он.

При этом Костин обратил внимание, что на инвестиционную деятельность влияет целый ряд факторов, прежде всего геополитических. "Эпидемия не исключает возможности закрытия экономик. Есть и внутренние факторы, - продолжил он. - К сожалению, наши темпы экономики не такие высокие. Надо повышать их, повышать доходы населения, чтобы наращивать спрос. Нужно развивать новые технологии и делать наш рынок в этом плане более мобильным, динамичным".

Глава ВТБ добавил, что этот год был очень плодотворным по размещению акций российских компаний. "В прошлом году их вообще не было, в этом году их значительное число, - указал Костин. - Очень хорошо размещаются новые цифровые компании".

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капиталом", проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.