Путин поручил правительству модернизировать 25 тыс. сельских отделений "Почты России"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству за четыре года модернизировать 25 тыс. отделений "Почты России" в сельских регионах.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить в 2022-2025 гг. планомерную модернизацию и приведение в нормативное состояние не менее 25 160 отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России", расположенных в сельской местности, в отдаленных и труднодоступных местностях", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении главы государства по итогам совещания с кабмином.

Правительству необходимо определить объем финансирования мероприятий по докапитализации "Почты России" и его источники до 1 июня 2022 года. В дальнейшем премьер-министр Михаил Мишустин должен отчитываться по этому вопросу раз в полгода.