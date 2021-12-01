Приангарье рассчитывает на повышение более чем на 30% нормативной стоимости 1 кв. м жилья

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают на увеличение в 2022 году более чем на 30% нормативной стоимости 1 кв. м жилья в регионе, что позволит выделять из бюджета больше денег на строительство домов по госпрограммам, например, для детей-сирот или переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Об этом в среду сообщил журналистам министр строительства области Павел Писарев.

Для расчета сумм, которые нужно выделить из бюджета на приобретение или строительство жилья по социальным программам, используется норматив, установленный для каждого региона. В Иркутской области норматив в третьем квартале 2021 года составил 55 тыс. рублей за кв. м, что существенно ниже рыночной цены, и такая ситуация грозит неисполнением госпрограмм. В сентябре Минстрой РФ сообщал ТАСС, что будет принята новая методика расчета нормативной стоимости.

"Если эта методика будет принята и утверждена после 1 января 2022 года, то стоимость 1 кв. м по методическим рекомендациям у нас значительно поднимется. Это позволит нам лучше исполнять программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. На территории Иркутской области в соответствии с приказом Минстроя РФ на третий квартал установлена [нормативная] цена 55 тыс. рублей за 1 кв. м. Если примут новую методику, норматив будет 80 тыс. 900 рублей. Это фактическая цена, которая существует на рынке на территории нашего субъекта", - сказал Писарев.

Вице-президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Мороз отметил, что из-за большой разницы между нормативной стоимостью и реальной рыночной ценой одного квадратного метра застройщики зачастую не могут исполнить государственные контракты или вовсе не берутся за них, так как не готовы строить за предлагаемую государством сумму.