ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в сфере ESG

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством (ЭКА) в сфере ESG-инициатив (environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление). Об этом сообщила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG. Принимая во внимание условия мандата ЭКА, мы видим ключевую возможность в финансировании под покрытие EH (германского экспортного агентства Euler Hermes - прим. ТАСС) инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических составляющих определенного заемщика, и финансировании запуска новых объектов, отвечающих принципам устойчивого развития, в России, СНГ и ЕС", - сказала Пономарева.

На данный момент, по ее словам, приоритетом банка является наращивание поддержки экспорта и экспортеров полным спектром продуктов торгового и экспортного финансирования (ТЭФ). "Упор на комплексные клиентские решения с тенденцией к упрощению и стандартизированию процессов для того, чтобы инструменты ТЭФ были более доступны экспортерам. С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за коронавирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ", - добавила она.

Говоря об основных наблюдаемых тенденциях, Пономарева отметила: "Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте, - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение". Она обратила внимание, что в этом сегменте ВТБ ожидает дальнейшего роста в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции.

Экспорт, по словам Пономаревой, является ключевым фактором развития российской экономики и перехода от сырьевой к инновационной экономике. "Мы ожидаем постоянное увеличение бизнеса по данному направлению. Рассчитываем на дальнейшие шаги со стороны регулятора и правительства по поддержке и развитию продуктов экспортного финансирования", - заключила она.