"Первый канал" погасил большую часть долга перед ВТБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Большая часть долга "Первого канала" перед ВТБ уже погашена, банк продолжит поддерживать канал в качестве кредитора. Об этом журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ капиталом", заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Дисциплина на высшем уровне у нашего заемщика. Большая часть долга была погашена, осталась совсем незначительная часть", - сказал Соловьев, не уточнив, какой объем долга остался у канала. Он подчеркнул, что банк продолжает поддерживать канал как кредитор. "Наши новые кредитные линии будут целевым образом в основном потрачены на производство нового контента", - подчеркнул Соловьев.

В начале сентября 2021 года банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО "Первый канал".

ВТБ не в первый раз входит в состав акционеров этого телеканала. Так, в марте 2019 года банк приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Однако 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала".