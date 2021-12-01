Карелия выделит 45 млн рублей на запуск рельсовых автобусов в северные районы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии одобрило на заседании в среду бюджетное финансирование в размере 45 млн рублей на организацию в 2022 году пригородного железнодорожного сообщения в северных районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе карельского парламента.

"Организация железнодорожного сообщения - это единственный возможный способ наладить стабильные пассажирские перевозки для ряда населенных пунктов в северных районах. Поэтому жители очень ждут этих маршрутов. Выделение 45 млн рублей на эти цели ускорит решение поставленных задач", - приводит пресс-службе слова зампредседателя Заксобрания Карелии Ильи Раковского.

Депутат отметил, что в региональный парламент поступает масса обращений от жителей северных районов: люди жалуются на плохие дороги, низкую транспортную доступность и отсутствие регулярного пассажирского сообщения. Запуск рельсовых автобусов "Орлан" частично решит эту проблему. По информации Минтранса Карелии, ОАО "РЖД" запланировало реконструкцию необходимой инфраструктуры, в том числе посадочных платформ и станционных помещений.

Ранее сообщалось, что власти Карелии намерены договориться о запуске рельсовых автобусов "Орлан" до поселка Суккозеро Муезерского района, где находится популярная среди туристов локация - гора Воттоваара.