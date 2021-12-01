ЕС намерен вложить €300 млрд в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен инвестировать €300 млрд к 2027 году в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы инвестируем €300 млрд к 2027 году, чтоб поддержать наши приоритеты - зеленый и цифровой переходы", - сказала она.

Как отмечается в заявлении ЕК, средства будут направлены на инфраструктурные, цифровые и климатические проекты, которые будут способствовать так называемому зеленому переходу.