Количество IPO и SPO компаний РФ в 2022 году может превысить результаты 2021 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество российских компаний, которые планируют проводить IPO и SPO в 2022 году больше, чем количество уже разместившихся в 2021 эмитентов, сообщил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Александр Пухаев на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия Зовет!".

"На протяжении 2021 года мы видим только увеличение активности и интереса наших клиентов к фондовому рынку. Как вы знаете, в течение всего года происходили IPO и SPO. Только несколько из них было отложено. На сегодняшний момент количество компаний, которые планируют размещаться в следующем году, даже больше, чем то количество эмитентов, которые разместились в этом году. Мы не видим никакого замедления в активности. Естественно, на это может повлиять рыночная конъюнктура", - сказал Пухаев.

Он отметил, что интерес к новым размещениям проявляют компании практически из всех секторов, как традиционных - металлургии, горнорудной добычи, так и из секторов новой экономики - IT, ретейла и потребительского сектора.

По его словам, 2021 год был отмечен высокой активностью эмитентов на рынках капитала, чему способствовал высокий рост на мировых рынках, а также рост оценки компаний. "Многие из них решили воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы попробовать выйти на рынок. В связи с этим, мы увидели начало роста активности эмитентов еще в конце 2020 года. Эта волна продолжилась и в этом году, и началась она с очень успешного размещения компании Fix Price, которое, в свою очередь, заставило многих задуматься о том, что подобные успешные IPO возможны", - добавил глава департамента.

Пухаев подчеркнул, что повышение активности на рынках акционерного капитала зачастую влечет за собой и всплеск активности в сфере M&A (сделок в сфере слияний и поглощений). "Когда компании успешно размещают акции, многие конкуренты и партнеры тоже начинают задумываться о такой возможности. Некоторые из них приходят к выводу, что по каким-то причинам они не готовы к выходу или начинают задумываться о своей стратегии в целом. Понимают, что им, например, нужно укрупняться, или быстрей расти, или пересмотреть свою ESG-стратегию. Это, в свою очередь, ведет к большому количеству сделок M&A, потому что компании либо пытаются приобрести другие компании, чтобы укрупниться, либо делают спин-офф активов (выделение в отдельный бизнес - прим. ТАСС), которые помешают высокой оценке", - отметил глава департамента.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.