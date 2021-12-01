Сингапур впервые провел онлайн-инспекцию российского экспортера мяса птицы

СИНГАПУР, 1 декабря. /ТАСС/. Продовольственное агентство Сингапура одобрило экспорт замороженного мяса российской компании ООО "Ставропольский бройлер", впервые проведя онлайн-видеоинспекцию потенциального экспортера в страну мяса птицы. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в Сингапуре Александр Свинин.

По его словам, "процедура была внедрена, поскольку из-за пандемии очные инспекции не проводились почти 1,5 года". Агентство "провело оценку производственного процесса от поступления живой птицы до отгрузки готовой продукции, соблюдения температурных режимов, функционирования системы безопасности пищевой продукции, работы системы прослеживаемости", рассказал торгпред.

Свинин также сообщил, что 30 ноября после получения и анализа всех дополнительных запрошенных документов сингапурское ведомство одобрило экспорт замороженного мяса и птичьих субпродуктов российского производителя. Как отметил глава торговой миссии, "это стало не только возможностью для еще одного предприятия поставлять свою продукцию на новый рынок, но и был отработан механизм, доступный для всех производителей из России. "В ближайшее время мы ожидаем новые онлайн-видеоинспекции, заявки со стороны компаний уже есть", - подытожил Свинин.