"Аэрофлот" не фиксирует проблем с износом фюзеляжа Airbus A350

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не фиксирует проблем с преждевременным износом поверхности композитного фюзеляжа самолетов Airbus A350. Эти самолеты компания начала использовать только в марте прошлого года, сейчас флот A350 насчитывает шесть самолетов.

Авиакомпания Qatar Airways с ноября прошлого года сообщала о проблеме повышенного износа композитного фюзеляжа: краска на самолетах вздулась и облезла. По словам CEO авиакомпании, Акбар Аль Бакера перевозчик не знает безопасно ли это для выполнения полетов или нет. По его словам, Airbus сейчас работает над поиском решения проблемы. Катарский перевозчик на данный момент приостановил полеты 20 из 53 самолетов этого типа. Более того, перевозчик использует вместо них планировавшиеся к выбытию A380 и A330.

Как сообщало агентство Reuters, с похожими проблемами столкнулись как минимум пять авиакомпаний.

"Аэрофлот" не фиксирует подобных проблем, но в любом случае компания внимательно следит за состоянием каждого воздушного судна", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Аэрофлот" заявил, что планирует получить еще два самолета Airbus A350 до конца года. Всего компания заказала 11 таких самолетов, они должны были поступить в парк в течение 2020 года, но на фоне пандемии срок поставки был скорректирован.

О самолетах А350 в компоновке "Аэрофлота"

Самолет A350 позиционируется производителем как наиболее тихий: по сравнению с предыдущими поколениями самолетов шум от звукового следа меньше на 40%. Также на 25% меньше показатель по выбросам СО2. Самолет оборудован двигателем Rolls-Royce. Крейсерская скорость достигает 910 км в час, максимальная высота полета - 13,1 тыс. м, дальность полета - 12, тыс. км, диаметр фюзеляжа - шесть метров.

Всего на борту самолета помещаются 316 пассажиров, из них 28 - в бизнес-классе.

Бизнес-класс "Аэрофлота" в салоне А350 оборудован креслами, раскладывающимися в кровать, индивидуальными мониторами, персональным увлажнителем воздуха, а также для каждого пассажира предусмотрены места для хранения одежды и обуви, на рейсах свыше восьми часов предоставляются постельные принадлежности. Наиболее нестандартная деталь нового самолета - барная стойка в бизнес-классе.