Чернышенко: РФ и Вьетнам имеют хороший потенциал для развития возобновляемой энергетики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Вьетнам имеют большой потенциал сотрудничества в сфере газовой и возобновляемой энергетики, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с вице-премьером Вьетнама Ле Ван Тханем в рамках двусторонней межправительственной комиссии. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

"Наша с вами основная задача в качестве сопредседателей межправкомиссии - способствовать реализации достигнутых договоренностей. Нам предстоит решать серьезный комплекс задач, тем более, что у нас имеется хороший потенциал для развития новых направлений - в частности, создания энергогенерирующих мощностей и принимающей сжиженный газ инфраструктуры, формирования парка возобновляемых источников энергии. Подспорьем в этом вопросе станут подписанные межправительственные и межведомственные документы, а также коммерческие соглашения", - отметил Чернышенко.

Встреча прошла по итогам совместного заявления о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерации и Республики Вьетнам на период до 2030 года. Основными направлениями деятельности в рамках договоренностей глав государств станут торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, включающее в себя взаимодействие в области цифровизации, мирного использования космического пространства, развитие межвузовских и академических обменов. В рамках экономического сотрудничества будет расширено взаимодействие в сфере топливно-энергетического комплекса, промышленной кооперации и кредитно-финансовой сфере.

В аппарате добавили, что по итогам встречи вице-премьеров России и Вьетнама в их присутствии состоялось подписание следующих международных документов и соглашений, направленных на развитие двухстороннего сотрудничества стран.