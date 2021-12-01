Лихачев: неприятие Европой атомной генерации - самая большая странность в атомной отрасли

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неприятие европейскими странами атомной генерации - самое странное, что происходит в мировой атомной отрасли. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая в среду на Global Impact Conference - 2021.

"Что самое странное происходит в мировой атомной отрасли - это непринятие европейской таксономии атомной энергетики. При том, что многие страны все для себя решили, за исключением Германии, где тоже все непросто. Не могу понять, как Евросоюз, внутри которого Франция со своими 75% атомной генерации, балканские страны, где больше половины [приходится на атомную генерацию], Финляндия, которая развивает атомную отрасль, Польша, которая подписалась под строительство целой атомной программы, может не записать ее даже как приемлемую для создания европейского энергетического баланса", - сказал глава атомной отрасли России.

"А вот страны, которые чуть подальше, я имею в виду не только Китай и Индию, это и Бангладеш, и Пакистан, они давно забили в свои программы развитие атомной энергетики, сотрудничают со многими странами, строят мощности опережающими темпами", - отметил Лихачев, добавив, что эти страны не сильно волнует, поставит Брюссель атомную энергетику в "зеленую" таксономию или нет. "Они просто не мыслят развитие своей энергосистемы без атомной энергетики. <…> Все, у кого есть динамичное развитие экономик, у кого есть развитие потребления <…>, всерьез на уровне национальных приоритетов обсуждают не "надо" или "не надо", а "где", "когда" и "какие мощности строить", - подчеркнул гендиректор Росатома.

По его словам, экономика атомной станции абсолютно привлекательна. Но при одном условии: руководству страны должно хватить и мудрости, и политической смелости, чтобы считать "длинные горизонты". "Как только руководство той или иной страны перестает мыслить в категориях одного президентского срока, страна достаточно быстро принимает решение о строительстве атомной станции", - сказал Лихачев.

О конференции

Международная кейс-конференция Global Impact Conference "Преодолевая разрывы" проходит 1 декабря в онлайн-формате. Ведущие эксперты, которые работают в области достижения целей устойчивого развития в разных странах мира, представляют проекты, которые на практике реализуют цели устойчивого развития и затрагивают такие темы, как изменение климата, возобновляемая энергия и "чистые" технологии, социально-преобразующие инвестиции, цифровой барьер и гендерное неравенство, доступность образования и санитарно-бытовых условий, борьба с бедностью и голодом.

В конференции принимают участие более 40 экспертов из 30 стран, включая представителей государств, международных организаций, корпораций, НКО, институтов развития и локальных экспертных сообществ.