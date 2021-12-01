"Россети" допускают снижения финансовых результатов по МСФО в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" допускает снижения финансовых показателей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в группе.

Там пояснили, что в итоговой отчетности "Россети" должны будут учесть ряд факторов, которые повлияют на результаты. В частности, рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2021 года с 4,25% до 7,5% годовых, который оказывает значительное влияние на стоимость долговых обязательств компании. Во-вторых, инвестиционная программа группы также была скорректирована в сторону увеличения для реализации мероприятий по обеспечению энергоснабжения Восточного полигона РЖД.

В "Россетях" также указали на рост стоимости металла на 40% в 2021 году, что подняло цены на всю номенклатуру металлоемких конструкций и оборудования, используемых при строительстве энергообъектов, в том числе проводов и опор, а также на ограничение тарифа на передачу электроэнергии на уровне ниже инфляции, которое предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России на 2022-2024 годы.

"Помимо этого, негативное влияние на консолидированную отчетность из года в год оказывают результаты деятельности "Россети Северный Кавказ", связанные с хроническим недофинансированием модернизации сетей, высоким уровнем потерь и низкой платежной дисциплиной", - добавили в компании.

За девять месяцев 2021 года "Россети" получили 104,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, а выручка выросли на 11,1%, до 798,8 млрд рублей. В "Россетях" напомнили, что на отчетность влияют финансовые показатели дочерних компаний, в особенности крупнейшей из них "Россети ФСК ЕЭС". При этом положительные прогнозы по итогам года строить рано, так как к настоящему моменту не был проведен тест на обесценение основных средств и капитальных вложений.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.