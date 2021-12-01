Доля утилизируемых отходов в Свердловской области достигнет 50% к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают, что доля твердых коммунальных отходов (ТКО) региона, которые отправляют на утилизацию, к 2030 году составит 50%. Доля отходов, которые отправляют на захоронение, сократится вдвое, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

В мае полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщал, что более 95% образованных в 2020 году ТКО округа не были утилизированы, лишь 101 тыс. тонн была утилизирована из образованных в прошлом году 3,7 млн тонн.

"В 2020-2021 годах доля образующихся на территории региона ТКО, которые отправляют на захоронение, составляет более 95%. К 2030 году данный показатель должен составить 50%, доля ТКО, образующихся на территории Свердловской области и направляемых на утилизацию, - 50%", - сказал он, добавив, что по итогам прошлого года на сортировку направлено 11% отходов.

Улучшить показатели по утилизации отходов планируется за счет развития системы раздельного накопления ТКО. Так, в настоящее время в муниципалитетах создают новые и переоборудуют существующие контейнерные площадки. На них устанавливают пластиковые евро-контейнеры для дуального раздельного накопления или емкости для сбора отдельных фракций, например, пластика и бумаги.

Реформа обращения с ТКО началась в Свердловской области в январе 2019 года. В регионе работают три оператора - "Специализированная автобаза", "Рифей", "ТБО "Экосервис". Как ранее сообщал Свалов, все твердые коммунальные отходы, которые образуются в регионе, будут поступать на мусоросортировочные комплексы к 2026 году. Для этого необходимы 12 действующих мусоросортировочных комплексов.