"ВТБ капитал инвестиции" считает проблемой отсутствие в России цивилизованного крипторынка

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "ВТБ капитал инвестиции" считает необходимым создание цивилизованного рынка для обмена цифровых активов в России, заявил главный исполнительный директор компании Владимир Потапов, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Он выразил надежду на то, что в 2022 году в этом направлении произойдет положительный сдвиг.

"В России приняли закон "О цифровых финансовых активах". Но у участников рынка по-прежнему множество вопросов к нормативной базе, налогообложению при работе с цифровыми активами. К сожалению, это не дает нам, например, через "ВТБ мои инвестиции", что было бы логично и удобно, предоставлять нашим клиентам возможность инвестирования в цифровые активы. Из-за отсутствия в России цивилизованного рынка для работы с цифровыми активами страдает бюджет и добросовестные игроки рынка", - отметил он.

Глава "ВТБ капитал инвестиции" полагает, что для создания в России на базе принятого закона регулируемого рынка для обмена цифровых активов важно вести работу в законодательном поле, обсуждать эту проблему с ЦБ РФ.

"Существование цифрового мира невозможно отрицать. Мы очень много времени проводим в телефоне: в среднем по миру по семь часов в день. Поэтому развивать рынок цифровых активов крайне важно. Я верю в потенциал развития этого направления", - сказал Владимир Потапов.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.