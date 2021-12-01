Глава "ВТБ лизинга" ожидает двузначного роста российского рынка лизинга в ближайшие годы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "ВТБ лизинга" Дмитрий Ивантер прогнозирует двузначный рост рынка российского лизинга, в среднем - на уровне 10% в год. Об том он сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Порядка 10% в год - такой прирост рынок лизинга показывал до пандемии, когда произошло его падение по понятным причинам. Сегодня мы видим, что рынок вернулся к росту. По итогам текущего года ждем, что он вырастет примерно на 15%", - сказал он.

По словам Ивантера, значение лизинга для экономики России постепенно увеличивается. Вклад лизинга в ВВП сегодня, по оценкам "Эксперт РА", составляет 2%, а три года назад это значение было всего 1,3%. Вклад лизинга в инвестиции в основной капитал предприятий России - это, по разным оценкам, 4-15%.

"Мы считаем, истина где-то посередине, и это 10%. Это примерно равный вклад с банковским кредитом. То есть лизинг сегодня играет не менее важную роль при обновлении и расширении материальной базы компаний, чем кредитование", - заявил гендиректор.

Особенно быстро будет увеличиваться спрос на лизинг у среднего и малого бизнеса, считает Ивантер. "В лизинге предприятие, насколько бы мало оно ни было, даже индивидуальный предприниматель, может получить технику, которая ему нужна, за несколько дней. Поэтому с точки зрения технологии, простоты и определенности лизинговая отрасль для среднего и малого бизнеса выигрывает", - пояснил он, уточнив, что доля средних и малых предприятий в новом бизнесе лизинга за последние три года увеличилась с 50% до 60%.

При этом наибольшие темпы роста рынок в 2021 году покажет в сегменте автолизинга. Прирост за девять месяцев здесь уже достиг 64%, подчеркнул Ивантер. "Он будет нивелирован последним кварталом, в связи с дефицитом автомобилей в России, но я надеюсь, что все-таки примерно 35% роста здесь будет", - заключил он.