Алиханов предложил увеличить льготирование ставки по инвестиционным кредитам МСП

ТАСС, 1 декабря. Малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств и технологических кампаний нуждается в увеличении объемов льготирования ставки по инвестиционным кредитам до 3%. Такое мнение высказал в среду на заседании правительственной комиссии по МСП губернатор Калининградской области, руководитель рабочей комиссии Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Антон Алиханов, обратившись с соответствующим предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Нам бы хотелось, Михаил Владимирович, предложить с учетом того, что регионам достаточно сложно реализовывать это исключительно самостоятельно, все-таки в рамках программы льготного кредитования, постановление № 1764 [от 30 декабря 2018 года] в части кредитов на инвестиционные цели для субъектов МСП из сферы обрабатывающих производств и технологических компаний, еще увеличить объем льготирования ставки. <...> У нас есть предложение до 3%", - сказал Алиханов.

Он отметил, что в регионах в структуре МСП торговля и строительство занимает почти две трети. В Калининградской области 57% льготированных кредитов приходится на строительство.

Мишустин высказался в поддержку предложения и поручил зафиксировать его. "Поддерживаю, надо просто посчитать. В протоколе [заседания] просьба, коллеги, просьба эти предложения зафиксировать, чтобы они не прошли мимо. Но это очень важно. Это то, что просят, собственно говоря, <...> представители МСП - вот это основное, что они хотят", - сказал глава правительства.