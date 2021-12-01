"Деловая Россия" предложила ввести возможность быстрой смены кода ОКВЭД для бизнеса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предоставление бизнесу возможности быстрой смены кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) сократит число жалоб, связанных с получением предпринимателями мер поддержки. Такое мнение высказал ТАСС в среду председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития РФ подготовить меры по реформированию и упрощению процедур выбора и применения бизнесом кодов ОКВЭД. Председатель правительства поручил председателю комиссии Госсовета по МСП, губернатору Калининградской области Антону Алиханову принять участие в подготовке предложений. При разработке мер премьер попросил учесть мнение региональных предпринимателей и бизнес-объединений.

"Иметь возможность быстро, понятно поменять свой ОКВЭД, подтвердив то, чем занимается предприятие, наверное, решит внушительный набор жалоб. Потому что основные жалобы, конечно, были во многом связаны с тем, что ряд предпринимателей, которые поменяли свой вид деятельности, их ОКВЭД не соответствует мерам поддержки, они ими сходу пользоваться не могли", - сказал Репик.

Он отметил, что необходимо упростить и ускорить процедуру применения другого кода ОКВЭД. "Да, мы хотим избавить бизнес от избыточной отчетности, избыточных сложностей. Но если ты хочешь какую-то льготу, то здесь, наверное, нужно по крайней мере доказать или продемонстрировать, что ты легитимен для ее применения, именно для своего предприятия. В этой части просто важно, чтобы эта процедура была нетрудоемкой, понятной, простой и очень прозрачной", - подчеркнул Репик.