ВЭБ: гарантийные программы для банков помогут развивать зеленые и социальные проекты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ готов принять участие в разработке гарантийных программ для коммерческих банков с целью снижения стоимости кредитования "зеленых" инвестиционных проектов и поддержки устойчивого развития в России. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

"Как национальный институт развития мы готовы принять участие в разработке этих мер и предложить свои собственные решения. В частности, на наш взгляд, эффективной мерой поддержки могли бы стать гарантийные программы для коммерческих банков, которые могли бы снизить стоимость заимствований для зеленых проектов", - сказал Мирошниченко.

По его словам, создание мер поддержки декарбонизации и энергоперехода были заложены в логику выстраивания системы устойчивого финансирования, "которую Минэкономразвития и ВЭБ.РФ создавали больше года, и которая была постановлением премьер-министра Михаила Мишустина подписана в сентябре 2021 года".

В свою очередь, как заявил ТАСС руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин, спрос на социальные и зеленые инструменты финансирования на рынке есть. "Необходимо дальше развивать как социальные, так и зеленые инструменты финансирования. Мы уже видим растущий спрос на такие инструменты со стороны наших клиентов. Райффайзенбанк наработал сильную экспертизу в области финансирования устойчивого развития и активно наращивает портфель ESG-продуктов", - добавил Средин.

По его словам, такими инструментами можно финансировать сокращение негативного воздействия на окружающую среду добывающих и перерабатывающих компаний, которые играют ключевую роль в рамках глобальной задачи по сокращению выбросов парниковых газов. "Исходя из высокой углеродоемкости нашей экономики наиболее актуальным продуктами являются "переходные" кредиты и облигации (transition loans/bonds)", - заявил Средин.

Накануне во время форума "Россия зовет" Владимир Путин попросил правительство совместно с Банком России проработать линейку финансовых инструментов для поддержки устойчивого развития, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов.