"Полюс" не интересуется новыми активами в ретейле и увеличением доли в "Детском мире"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания "Полюс" не интересуется новыми активами в ретейле и увеличением доли в уставном капитале "Детского мира". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Полюса" Павел Грачев.

"Нас текущая доля вполне устраивает, в планах увеличения нет по органическому развитию компании. Другими активами тоже не интересуемся", - сказал он.

18 ноября стало известно о том, что компания Gulf Investments Limited, которая владеет 29,99% акций "Детского мира", оптимизирует структуру владения акциями путем расформирования субфонда и перевода акций в прямое владение. В рамках выполнения этого решения 10% общего количества акций "Детского мира" будут переданы компании, бенефициарным владельцем которой является Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital, а оставшиеся 19,99% акций - компании, бенефициарными владельцами которой являются Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 30 сентября 2021 года группа включает 1014 магазинов, расположенных в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.