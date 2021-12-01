Сервис Okko с 2022 года будет доступен пользователям по рекламной модели

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, сообщил о возможности просмотра контента по рекламной модели начиная с 2022 года. Об этом сообщил на презентации нового сезона генеральный директор сервиса Максим Евдокимов.

"Уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами", - сказал он, уточнив, что модель будет запущена с 2022 года.

Генеральный продюсер Okkо Джаник Файзиев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявили о расширении партнерства. "Классическое телевидение очень изменится в ближайшие три года. В его изменениях сыграют роль платформы, но платформы не как таковые, а как часть будущих экосистем. В этом плане Okko, безусловно, имеет преимущественные шансы перед очень многими конкурентами, потому что Сбер - один из номинантов на мощную экосистему. Экосистем будет немного, сначала, наверное, пять, потом три. Три - это лучший вариант для стабильной конструкции", - сказал Эрнст.

В частности, на презентации были анонсированы масштабная историческая сага о временах Бориса Годунова "Смута", детектив о программе защиты свидетелей "Лица не раскрывать", история про экстрасенса "Аксентьев".

Онлайн-кинотеатр расширит партнерство с киностудией "Союзмультфильм", в частности будет эксклюзивно показан мультсериал "Лудлвиль". "Он вас удивит, маленький зритель познакомится с удивительными существами - лудлами и их волшебным миром. Забавные персонажи научат вас креативности и помогут развить воображение", - сказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, зрителей также ждет новый многосерийный мультфильм про медвежонка Умку, а также мультсериал "Ну, погоди!" в 3D. Также на платформе будет представлена полнометражная анимационная картина "Суворов: Великое путешествие".

О других проектах

Во время презентации был анонсирован ряд собственных оригинальных сериалов сервиса, таких как "Откройте, полиция!" с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным.

Будет представлен и новый сезон сериала "Чикатило". Сервис также в ближайшее время покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой "Предпоследняя инстанция", экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян "Манюня" и комедию о буднях провинциальных полицейских "Экипаж 314".

Также будет запущена линейка оригинального документального контента, созданного в партнерстве с крупнейшими студиями документального кино. Фильмы посвящены важным историческим событиям ("Афганский синдром", "МММавроди"), ключевым феноменам современности, таким как гендерное равенство ("Маша, давай", "8 женщин"), а также научной тематике ("Границы познания", "Челлендж Лаб").