Оборот общепита в России вырос в январе - октябре на 25,5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Оборот предприятий общественного питания в РФ в октябре составил 172,9 млрд рублей, что на 12,3% больше, чем годом ранее. За январь - октябрь показатель вырос на 25,5% и составил 1,527 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

Рынок общепита в РФ впервые с начала пандемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое.