Экспорт хурмы и фейхоа из Абхазии в Россию превысил прошлогодние показатели

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта хурмы и фейхоа в этом году из Абхазии в Россию превысил прошлогодние показатели, вывоз еще продолжается. Об этом сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете (ГТК) Абхазии в среду.

"В этом году хурмы экспортировано 873 тонны, а в прошлом году в такой же период - 683 тонны. Что касается фейхоа, то в этом году вывезена 1 751 тонна против 965 тонн в прошлом году. В то же время для мандаринов нынешний год оказался неурожайным, их экспортировано 6 092 тонны, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году", - рассказала начальник отдела статистики ГТК Асида Квициния.

Фейхоа и хурма произрастают по всей республике в частном секторе, начинают поспевать почти одновременно в октябре и к середине декабря их вывоз завершается.