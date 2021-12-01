Глава "Фосагро" перевел пакет акций в компании в GDR

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава "Фосагро" Андрей Гурьев продал акции компании на $4,7 млн и купил ее глобальные депозитарные расписки (GDR) на $4,1 млн, сохранив таким образом свою долю в производителе удобрений, следует из сообщения "Фосагро"

"Андрей Гурьев уведомил компанию о продаже 62,23 тыс. акций "Фосагро". Gardesina Holding Limited уведомила компанию о покупке 186,69 тыс. GDR "Фосагро", - говорится в сообщении производителя на бирже. Gardesina Holding Limited принадлежит Гурьеву.

За рубежом акции "Фосагро" обращаются в форме GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), одна акция равна трем GDR. Таким образом, доля Гурьева в "Фосагро" не изменилась.

Как следует из информации, размещенной на LSE, Гурьев продавал акции тремя траншами на общую сумму $4,7 млн. Gardesina Holding Limited покупала расписки "Фосагро" также тремя траншами, всего на $4,1 млн.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи (48,48%). Еще 20,98% акций компании принадлежат ректору Санкт-Петербургского Горного университета Владимиру Литвиненко.