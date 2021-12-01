Правительство поручило расширить поддержку льготников при социальной газификации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поручило регионам расширить поддержку льготных категорий населения при проведении социальной газификации, которая подразумевает бесплатное подключение газа к домовладениям, сообщает кабмин по итогам заседания федерального штаба по газификации. В частности, речь идет о помощи в закупке оборудования.

"Кроме того, представителям регионов было поручено принять дополнительные меры социальной поддержки льготных категорий населения и рассмотреть расширение льготных категорий или объемов помощи им для покупки газоиспользующего оборудования", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент социальная газификация подразумевает бесплатную прокладку газопровода только к домовладению. Покупка оборудования, его установка и другие работы на участке находятся уже в зоне ответственности его владельца.

По данным кабмина, с начала старта программы догазификации региональными операторами получено уже более 459 тыс. заявок на подключение газа, при этом общее количество заключенных договоров на подключение пока достигло 122 тыс.