Президент: минимальная зарплата в Мексике будет повышена на 22% с 2022 года

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Размер минимальной заработной платы в Мексике будет повышен на 22% с января 2022 года. Об этом заявил в среду президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Трансляция его выступления на площади Сокало в столице велась на канале правительства на платформе YouTube.

"Сегодня трудящиеся, предприниматели и правительство пришли к соглашению об увеличении минимальной зарплаты на 22% в следующем году", - сказал глава государства. Он добавил, что за три года работы его администрации минимальная зарплата в реальном выражении выросла на 65%.

Базовое вознаграждение за труд в 2022 году увеличится с 141,7 до 172,8 песо (с $6,6 до 8 по текущему курсу) в день, при этом в граничащих с США муниципалитетах оно вырастет с 213,39 до 260,34 песо (с $9,9 до 12,1). В 2021 году минимальная заработная плата была повышена на 15%, в 2020 году - на 20%.

Пандемия коронавируса в Мексике привела к закрытию сотен тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а обвал ВВП в 2020 году достиг 8,5%, став самым масштабным с 1931 года. Тем не менее уже к лету текущего года страна смогла справиться с ущербом, нанесенным сфере занятости. С мая 2020 года по июнь 2021 года было создано 13,07 млн рабочих мест как в неформальном, так и в формальном секторах экономики, благодаря чему удалось компенсировать потерю 12,8 млн мест, зафиксированную в апреле прошлого года.