Резиденты "Технополиса Москва" пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40%, с января по сентябрь они пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Резиденты столичной особой экономической зоны за первые три квартала 2021 года уплатили налоги на сумму свыше 3,9 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,8% больше, чем за первые девять месяцев 2019 года. Суммарный объем налоговых платежей резидентов за все время работы в ОЭЗ Москвы превысил 15,6 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В структуре полученных налоговых льгот, сумма которых за 9 месяцев 2021 года превысила 407 млн рублей, более 95% составили льготы по уплате налогов в бюджет столицы. Всего за время работы резиденты сэкономили более 3,4 млрд рублей за счет налоговых преференций особой экономической зоны Москвы.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы за первые 9 месяцев 2021 года пришлось порядка 53 рублей инвестиций. Широкий спектр преференций привлекает инвесторов к работе на территории особой экономической зоны столицы. Получая существенную поддержку проектов в виде освобождения от налогов на землю, имущество, транспорт, за счет десятикратно сниженного налога на прибыль, компании инвестируют средства в производство высокотехнологичной продукции, развивая экономику города.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, кроме налоговых льгот резиденты получают доступ к таможенным преференциям и льготной аренде земли, а также имеют возможность выкупить арендуемый участок за 1% от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано порядка 200 высокотехнологичных компаний, в том числе 88 - в статусе резидента.