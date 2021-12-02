Выработка электроэнергии в России за 11 месяцев выросла на 6,5%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в период с января по ноябрь 2021 года увеличилось на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 1,02 трлн кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Энергопотребление за 11 месяцев 2021 года возросло в годовом выражении на 5,5%, до 997,3 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 1,005 трлн кВт⋅ч, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

При этом в ноябре, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 100,8 млрд кВт⋅ч (+6,2% к показателю ноября 2020 года), а объем потребления - 98,5 млрд кВт⋅ч (+4,9%).

Экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии из России в январе - ноябре 2021 года увеличился в 2,3 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 22,3 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах ЦДУ ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт в ноябре 2021 года выросли в 6,5 раза в годовом выражении и составили 2,6 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 1,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в ноябре - 0,3 млрд кВт⋅ч.