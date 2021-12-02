ЦБ в III квартале инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. По инициативе Банка России в июле - сентябре 2021 года было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников, сообщает регулятор.

"Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Кибермошенники в III квартале 2021 года пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них 7,7% удалось вернуть, следует из материалов Банка России.

Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года. Объем таких операций оценивается в 3,206 млрд рублей. Из этих средств удалось вернуть гражданам 7,7%. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%.