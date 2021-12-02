Москва нарастила экспорт стройматериалов на 38,1% за январь-август

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспорт строительных материалов Москвы за первые восемь месяцев 2021 года достиг объема в $279,81 млн, что на 38,1% больше показателя за тот же период годом ранее. Импортерами столичной продукции стали 99 стран, сообщил ТАСС руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Экспорт строительных материалов в январе-августе 2021 года демонстрирует положительную динамику как к аналогичному периоду прошлого года - 38,1%, так и к январю-августу допандемийного 2019 года - 8,1%. За два года экспорт увеличился с $258,83 млн почти до $280 млн", - отметил Прохоров.

Основными покупателями стали Казахстан, Белоруссия и Китай. Экспорт Москвы в январе-августе 2021 года в эти страны составил $53,20 млн, $52,09 млн и $37,79 млн соответственно.

В центре "Моспром" отметили, что в число главных покупателей столичных строительных материалов входят также страны Европейского союза - Германия, Польша, Литва, Румыния и Чехия. Общий объем поставок в эти пять стран составил $41,83 млн, а наибольший рост продемонстрировал экспорт в Литву, который за два года увеличился на 121,7%. Так, если в январе-августе 2019 года он составлял $2,86 млн, то в аналогичном периоде 2021 года - $6,33 млн.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.