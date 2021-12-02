{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,48%

Индекс РТС снизился на 0,49%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,48%, до 3940,09 пункта, индекса РТС - на 0,49%, до 1678,93 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 3947,73 пункта (-0,29%), индекс РТС находился на уровне 1680,45 пункта (-0,4%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 2,02%, до $70,26 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 2,01% и торгуется на уровне $66,89 за баррель.

Теги
Россия
Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России
Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России
Читать полностью