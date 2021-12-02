Более 19 млрд рублей направят на модернизацию системы водоснабжения Южно-Сахалинска

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВЭБ и "Росводоканал" модернизируют систему водоснабжения Южно-Сахалинска, в которую будет инвестировано 19,2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе "Росводоканала".

"В Южно-Сахалинске подписано трехстороннее концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения между городом Южно-Сахалинском, ООО "1-я Водная Концессионная Компания" (совместное предприятие "Росводоканала" и ВЭБ.РФ) и правительством Сахалинской области. Договор рассчитан на 50 лет", - говорится в сообщении.

Согласно документу, 14,3 млрд рублей будут инвестированы в развитие инфраструктуры в первые 15 лет. На этот же период ВЭБ.РФ направит на реализацию программы кредит в размере 6,7 млрд рублей. Кроме того, банк уже предоставил городу гарантию по надлежащему исполнению обязательств концессионера.

Как отмечается в сообщении, более 63% сетей водоснабжения и 70% водоотведения города полностью изношены. Одна из первоочередных задач плана модернизации - строительство в Южно-Сахалинске нового водозабора "Южный". Также планируется объединить локальное водоснабжение ряда городских территорий в единую централизованную сеть, построить коммуникации к новому микрорайону Уюн, где возводятся многоквартирные дома, заменить ветхие канализационные сети. Ожидается, что все эти меры позволят к 2026 году на 13,2% снизить аварийность на сетях и на 20,5% сократить потери ресурса.

Развитие социальной инфраструктуры

Кроме того, ВЭБ и "Росводоканал" намерены направить до 100 млн рублей на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры Южно-Сахалинска. По словам заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна, слова которого приводятся в сообщении, корпорация уделяет особое внимание соблюдению интересов населения. "Выступая в качестве финансового партнера проекта, мы обеспечим жителей Южно-Сахалинска качественными услугами при сохранении доступности тарифа", - подчеркнул Говорун.

По словам генерального директора "Росводоканала" Антона Михалькова, завершен большой этап работы масштабного проекта инфраструктурного развития Южно-Сахалинска. "Мы готовы реализовать комплексный подход в решении поставленных задач, используя инновационные технологии, цифровые сервисы, и предложить жителям Южно-Сахалинска новое качество услуг водоснабжения и водоотведения, формировать новый тип отношений с муниципальной властью и жителями - на основе открытого диалога, ведения прозрачной деятельности, принятия социально ориентированных решений", - отметил он.

По мнению Михалькова, это стало возможным благодаря слаженной работе команды "Росводоканала" и ВЭБ.РФ, а также социально ответственной позиции администрации Южно-Сахалинска и правительства области.