Несырьевой экспорт Москвы в страны Ближнего Востока вырос на 42% с начала года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва поставляет в страны Ближнего Востока широкий ассортимент товаров, с начала года экспорт вырос на 42% и составил $1,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе-августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, в январе-августе 2020 года экспорт Москвы в регион составлял более $1 млрд. <…> Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится $878,8 млн, а на промышленный экспорт - $562,4 млн", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, при этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%. Ассортимент поставляемой московской продукции в страны Ближнего Востока достаточно широк - от косметики и газировки до высокотехнологичного оборудования.

Столица сегодня экспортирует товары несырьевого неэнергетического сектора во все 15 стран Ближнего Востока: Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Палестину, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, ОАЭ и Йемен. На долю Москвы приходится 10,5% общероссийского несырьевого экспорта - по этому показателю столица уступает лишь Ростовской области. В число ключевых стран-покупателей продукции в регионе входят Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль. На эти страны приходится 64,4% экспорта на Ближний Восток.

"Среди основных поставляемых товаров в страны Ближнего Востока - пластмасса и различные изделия из нее, электроустройства и аппаратура связи, оптика, измерительные приборы и медтехника. Практически все перечисленные товары и товарные категории показывают положительную динамику", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра поддержки экспорта "Моспром", объем экспорта пластмассы в страны Ближнего Востока составил $81,6 млн, электроустройств и техники связи - $26,1 млн, оптики, измерительной аппаратуры и медтехники московские компании поставили на $10,2 млн. Также, с целью увеличения поставок несырьевой неэнергетический продукции московских компаний в регион, специалистами центра "Моспром" в 2022 году планируется проведение двух бизнес-миссий в Дубай - отдельно для промышленных компаний и отдельно для экспортеров продукции АПК. Оба мероприятия байерской программы будут проходить в рамках двух крупнейших мировых выставок - EXPODubai-2020 и Gulfood-2022.